Михаил Галустян сделал откровенное признание перед премьерой нового сериала о Геленджике

Михаил Галустян. Фото: ТНТ

Мало, мало юмора в сериале про отдых на отечественных курортах, сочли создатели сериала "Отпуск" и решили усилить актерский состав еще одним выпускником КВН. Теперь вместе с неподражаемым Демисом Карибидисом на сцену в Геленджике вышел Михаил Галустян. Кто еще (кроме Демиса!) способен так органично сыграть ловкое гостеприимство жителя черноморского курорта?! Конечно, только тот, кто родился и вырос в Сочи.

Тем более, что Миша, оказывается, чувствует свою ответственность за настроение в стране. Перед премьерой фильма он признался.

- Сейчас так мало юмора. А он так необходим, - заявил Галустян.

Напомним, комедия «Отпуск» полюбилась зрителям телеканала "ТНТ" за узнаваемость сюжета и актерский состав. По сценарию, семья - мама, папа, бабушка и их взрослеющий сын - едут в Геленджик на машине из Северодвинска. Так они проводят свой отпуск почти каждый год. И даже селятся каждое лето в доме одного и того же ушлого геленджикского зазывалы, которого играет Демис Карибидис.

Помимо звезд КВН раскрылся как комедийный актер в сериале и вечный бандит из "Бригады" "Пчела". Много лет Павла Майкова иначе как Пчелкин в стране и не знали.

По словам режиссера "Отпуска" Андрея Элинсона, в Геленджике все они выкладывались по полной. И даже носили теплую одежду в черноморские +35. Это было необходимо, чтобы снять для сериала сцену про север.

- Атмосфера курорта такова, что играют свою роль здесь даже камни, - подытожили в съемочной группе.