Машины дорожают уже более полугода Фото: Александр ГЛУЗ

Автомобильный рынок Кубани переживает тяжелые времена. За год он обрушился более чем на 50%. И падение продолжается. Одни эксперты объясняют кризис уходом концернов из России, другие – остановкой заводов. Они не работают (или снижают темпы) из-за нарушенной логистики. А людей волнует вопрос, когда лучше покупать автомобиль.

По данным портала «Автостат», за 2022 год жители Кубани приобрели всего 17 906 машин, за 2021-й – 46 350. То есть обвал рынка составил 62%. Зато увеличился средний чек на авто. Он достиг 2,46 миллиона рублей.

Еще год назад «Киа Рио» был бюджетным авто. Он уходил с салона за 600-800 тысяч рублей. Эта сумма зависела от комплектации: чем богаче, тем дороже. Но весной прайс на легковушку взлетел в три раза – до космических 1,8 млн. рублей. Больше всего негодовали водители такси. Они брали корейца для работы.

- Есть небольшой дефицит бюджетных автомобилей, как Хендай Солярис и Киа Рио, – говорят продавцы крупного автодилера. – Но он быстро восполняется. Комфортно и нам, и покупателям, когда везем машины по предзаказу. Авто не простаивают.

При этом взять корейка можно у одного крупного дилера. Но придется раскошелиться. Минимальная комплектация Хендай Солярис обойдется в 1,8 млн рублей, максимальная – 2,0 – 2,1 (сумма без учета скидок).

- В принципе, продаются все машины, но особенно - бюджетные, – добавляют в салоне. – Бывает, что простаивают премиум-авто. Но они чаще всего уходят по предзаказу.

Добавим, что Кубань занимает четвертое место среди регионов по продаже новых легковых автомобилей. На первой строчке идет Москва, на второй – столичный регион, на третьей – Санкт-Петербург.

- Приобрести можно любой автомобиль. Было бы желание. Есть параллельный импорт. Но надо понимать, что обслуживание условных «немцев» подорожало в разы. Это ли не повод задуматься о покупке других авто? – говорит Михаил Прокофьев. Он занимается подбором автомобилей.

Вместе с запчастями дорожают и сами «немцы». Только Фольцваген Поло за год взлетел в 2,5 раза. Если в 2021-м легковушка стоила до 800 тысяч рублей, то в 2022-м – от 1,9-2 миллионов.

- И предпосылок для снижения ценника на запчасти пока нет. Они просто не дешевеют, – добавляет Михаил.

Зато теряет в цене китайские автомобили. За пару месяцев они подешевели в среднем на 5-10%. И есть шансы, что тенденция сохранится в будущем.

- Здесь важно, что авто поставляются напрямую. И мы надеемся, что количество подобных примеров увеличится. И цены будут снижаться. Но пока говорить об этом рано, – объясняет инвестор Владимир.

Зато выгодно покупать российские авто. Особенно это касается машин в кредит. До 1 декабря 2022 года на них распространяется программа льготного кредитования.

- Это шанс приобрести качественную Ладу, УАЗ или ГАЗ до двух миллионов рублей. Еще можно взять по предзаказу электромобиль Evolute, – добавляет Владимир.

Эксперты убеждены, что надеяться на падение цен на иномарки, которые официально прекратили поставки в России, пока бесполезно. Параллельный импорт не сделает машины дешевле. Скорее всего, они будут стоить даже дороже прайса, заявленного производителем. Поэтому лучше не спешить покупать автомобиль в Краснодарском крае.

- И это нормальное явление. Удивляться ему не стоит. Но надо понимать, что производители еще могут вернуться. Россия – крупный рынок. Поэтому лучше не спешить с покупкой авто, – заключает Андрей. Он занимается перегоном автомобиля из-за рубежа.

По словам мужчины, покупка и перевозка машины из Казахстана в Россию обойдутся покупателю дешевле, чем посещение салона в своем городе. Только с января по август в Россию ввезли свыше 6,5 тысяч машин. Это в 15 раз больше, чем за аналогичный период год назад.

- Но не стоит забывать о пошлинах. Так машины, которые выпущены в Казахстане по «нулевым» ставкам, находятся под контролем. То есть они не подлежат ввозу в другие страны ЕАЭС, – добавил эксперт.

Отметим, что в среднем жители России экономили более миллиона рублей на покупке авто из Казахстана. А на Кубани даже открылось несколько компаний, которые занимались перегонкой машин.