В Краснодаре мужчина упал с остановки под проезжающий трамвай

Мужчина не удержал равновесие и упал на трамвайные пути Фото:@tipichkras

В Краснодаре мужчину упал с остановки под проезжающий трамвай. Его госпитализировали с места происшествия.

Случай произошел днем 11 ноября по улице Ставропольской. На остановке «Восточное трамвайное депо» пассажиры ожидали транспорт. Здесь же находился и мужчина, который спустя немного времени по случайности оказался на трамвайных путях.

Известно, что стоявший здесь прохожий был в нетрезвом состоянии. Не удержав равновесие, он упал с платформы прямо на рельсы. В этот момент к остановке как раз подъезжал трамвай.

Падение человека на трамвайные пути сильно напугало прохожих и пассажиров вагона. Но, к счастью, все обошлось - упавший мужчина выжил. В момент падения его зажало между подъехавшим вагоном и остановкой.

Очевидцы и сотрудники транспорта сразу же вызвали на место скорую помощь. Как сообщили в МУП «КТТУ», мужчину с места происшествия госпитализировали.