На Кубани живодер убил кошку ударом о стену и ранил ножом собаку

За издевательства над животными мужчине грозит уголовный срок Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Чудовищный случай произошел в Абинске Краснодарского края. Местный житель убил ударом о стену кошку и ранил ножом собаку.

Все произошло в одном из частных домов города. Жители улицы вызвали полицию, чтобы утихомирить 41-летнего мужчину. Их разъяренный сосед вышел в это время из дома и начал скандалить с окружающими. Изрядно выпивший мужчина вел себя настолько агрессивно, что без помощи правоохранителей успокоить его было трудно. Да и опасно.

Как оказалось, во дворе дома, в котором проживает мужчина, от его агрессии уже пострадали животные. Зашедшие на участок полицейские увидели здесь раненого щенка – хозяин зачем-то ударил стаффордширского бультерьера ножом в шею. Как оказалось, издевательство над животным происходило на глазах живущих здесь детей.

Но щенок оказался не единственной жертвой мужчины. Как выяснилось, днем ранее хозяин дома убил кошку – тогда мужчина швырнул животное в стену. Удар и полученные травмы оказались настолько сильным, что кошка скончалась.

Теперь мужчина за издевательства над животными может попасть за решетку. На жителя завели уголовное дело – правоохранителям предстоит узнать причины такой агрессии и все обстоятельства.

- Отделом дознания ОМВД РФ по Абинскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.