Второклассницу покусала стая собак на территории лицея в Краснодаре

Девочке пришлось делать прививку от бешенства

На днях ученицу второго класса покусали собаки на территории лицея в Краснодаре. Мама девочки пожаловалась на случившееся в соцсетях и возмутилась тем, что животные свободно проникли во двор образовательного учреждения.

- Мой ребенок пострадал от укусов собак на территории собственной школы. Дочь шла на занятия обычным путем, как ходит ежедневно. Калитка на вход в лицей расположена со стороны школьного стадиона. Именно на территории школы ее атаковали четыре огромные собаки. В результате — глубокие раны и курс прививок от бешенства, - написала в сети женщина.

После публикации отреагировали в мэрии Краснодара.

- Заявка на отлов собак на территории школы уже в работе у специалистов управления коммунального хозяйства и благоустройства, - сообщили в Муниципальном центре управления города.

В ЦУР добавили, что в Краснодаре заявку на отлов бродячих собак можно оставить через интернет-приемную, платформу обратной связи или в экстренных случаях сообщить о случившемся в ЕДДС по телефону 050.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что подобный прецедент был в Сочи. Там школьницу покусала бродячая собака. А через время маме через суд удалось выбить моральную компенсацию с чиновников. Мэрию курорта обязали выплатить пострадавшей 100 тысяч рублей.