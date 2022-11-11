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Общество11 ноября 2022 13:44

Второклассницу покусала стая собак на территории лицея в Краснодаре

В мэрии сообщили, что специалисты получили заявку на отлов животных
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Девочке пришлось делать прививку от бешенства

Девочке пришлось делать прививку от бешенства

На днях ученицу второго класса покусали собаки на территории лицея в Краснодаре. Мама девочки пожаловалась на случившееся в соцсетях и возмутилась тем, что животные свободно проникли во двор образовательного учреждения.

- Мой ребенок пострадал от укусов собак на территории собственной школы. Дочь шла на занятия обычным путем, как ходит ежедневно. Калитка на вход в лицей расположена со стороны школьного стадиона. Именно на территории школы ее атаковали четыре огромные собаки. В результате — глубокие раны и курс прививок от бешенства, - написала в сети женщина.

После публикации отреагировали в мэрии Краснодара.

- Заявка на отлов собак на территории школы уже в работе у специалистов управления коммунального хозяйства и благоустройства, - сообщили в Муниципальном центре управления города.

В ЦУР добавили, что в Краснодаре заявку на отлов бродячих собак можно оставить через интернет-приемную, платформу обратной связи или в экстренных случаях сообщить о случившемся в ЕДДС по телефону 050.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что подобный прецедент был в Сочи. Там школьницу покусала бродячая собака. А через время маме через суд удалось выбить моральную компенсацию с чиновников. Мэрию курорта обязали выплатить пострадавшей 100 тысяч рублей.

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