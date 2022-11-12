На побережье Азовского моря нашли загадочные надгробия

На пляже нашли десятки надгробий. Фото: Кубань 24.

На побережье Азовского моря нашли надгробия. Как они попали на пляж, возле села Воронцовка, остается загадкой. Об этом сообщили в «Кубань 24».

Кладбищенские предметы серьезно взволновали местных жителей. Сначала люди решили, что памятники упали с горы, которую постепенно размывает морем.

- Кладбище осыпается… Смотри, этого мужчину похоронили в 2000 каком-то году, - рассказали люди, обнаружившие необычную находку.

Позже старожилы поделились, что на этой земле никогда никого не хоронили. Тем более, не могли появиться настолько свежие могилы. Люди связали появление мраморных плит на пляже с тем, что местные укрепляют берег. Каждый делает это в меру своих сил и возможностей.

- Недавно рядом накидали кучу шин. Частенько появляются новые горы строительного мусора, - уточнила жительница Воронцовки.

Вероятнее всего, эксклюзивная находка появилась на побережье не из-за благих целей. Люди предполагают, что таким образом старые гробницы утилизировали, заменив их на новые.

Все же вопрос, откуда на пляже появились десятки надгробий, заинтересовал многих. В Воронцовке начнется расследование. Теперь администрация, общественники и казаки попытаются найти виновника. Сделают это, используя данные на надгробных плитах.