Крымский мост закрыли 12 ноября до 16 часов

Фото: tmn.rosavtodor.gov.ru

Крымский мост закрыт для автомобильного движения. Дорожники будут проводить в течение дня ремонтно-восстановительные работы. Планируется установка второго поврежденного пролета.

- Работы будут вести 12 ноября с 04:00 до 16:00. Из-за этого движение автомобильного транспорта временно ограничат, - сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Фото: tmn.rosavtodor.gov.ru

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кубани рекомендует водителям воздержаться от поездок и следить за поступающей информацией.

Напомним, 8 ноября Крымский мост был закрыт на ремонт на 12 часов закрыт. Здесь производили монтаж первого нового пролета. Между опорами была смонтирована металлоконструкция весом более 300 тонн.

В настоящее время машин на посту контроля у моста нет. Сотрудники ДПС разворачивают всех, кто хочет проехать по путепроводу. Об ограничении движения по Крымскому 12 ноября водителей предупреждали заранее.

Ремонтные работы ведутся по графику.

Напомним, утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля на Крымском мосту. ЧП повлекло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. После теракта оказались обрушены две полосы автомобильного полотна.

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