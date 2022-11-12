Выброшенных в Севастополе дельфинов ищут в море у берегов Краснодарского края

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Продолжаются поиски ручных дельфинов, которых владелец дельфинария выбросил в море в Севастополе 2 ноября. Двух афалин с метками заметили на мелководье возле бухты Ласпи 9 ноября. Еще двух – продолжают искать.

Эксперты сообщают, что если у дельфинов не получится адаптироваться в дикой среде и ловить рыбу, то они непременно будут идти к людям, то есть возвращаться к берегу. По данным Минприроды афалины могут быть уже и у берегов Краснодарского края. Поэтому всех, кто заметил животных, неподалеку от суши, просят сразу сообщать в Росприроднадзор.

- Настоятельно просим Вас при обнаружении места нахождения млекопитающих и подозрительных действий в отношении них сообщить любую информацию в Черноморско-Азовское морское управление Росприроднадзора для принятия соответствующих мер по номеру телефона 8-967-660-29-12, - сообщили в министерстве природных ресурсов Краснодарского края.

Сообщается, что афалины, выпущенные в Черное море, ранее содержались в дельфинарии и полностью неприспособленны к неволе. В настоящее время животные находятся в повышенной опасности.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что дельфины Майя, Зоя, Тоша и Степа более 10 лет прожили в неволе. Еще этим летом они давали концерты, развлекали публику в дельфинарии «Flipper» в парке Победы. Но вот, вечером 2 ноября хозяин круто изменил их судьбу – дельфинов погрузили в автомобиль и буквально выбросили в море на пляже в районе парка Победы.