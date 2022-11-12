Синоптики предупредили о снеге на Кубани на следующей неделе

Жителям региона уже пора доставать пуховики и сапоги Фото: Галина КОПЫЛОВА

На юге России, в том числе в Краснодарском крае, на следующей недели существенно понизится температура воздуха и пойдет мокрый снег. Об этом ТАСС сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

- На юге России в выходные будет сухо, солнечно и тепло. А вот в середине следующей недели похолодает, к следующим выходных пойдет мокрый снег на территории Ростовской, Волгоградской областей и даже Краснодарского края. Столбики на термометрах упадут до 8-11 градусах, - отметил Синенков.

В Краснодаре до понедельника отметки термометра будет держаться в районе 10 градусов тепла. Уже во вторник днем температура опустится до 6-8 градусов, ночью – до 0 градусов. С пятницы в кубанской столице пойдет мокрый снег. Днем воздух будет прогреваться не выше 1-3 градусов, а ночью будет около -4 градусов.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что уже со следующей недели ситуация кардинально изменится. Виной тому - мощное арктическое вторжение. Именно благодаря ему жители региона почувствуют дыхание зимы.

Согласно данным «Гисметео», мокрый снег ожидается в Армавире и Краснодаре, а также в предгорных районах Краснодарского края. На побережье Черного моря прогнозируют дождь. А вот север региона будут засыпать белые хлопья.