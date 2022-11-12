Завораживающей красоты фото с туманом в Краснодарском крае публикуют в сети

На Кубань опустился туман. Фото: ЦГМС Краснодара.

Краснодарский край вот уже несколько дней рано утром и поздно вечером накрывает густой туман. Он завораживает своей красотой местных жителей и туристов, заставляя снимать увиденное на фотокамеры и телефоны.

Ранним субботним утром преобразилось побережье Анапы. Смотря на невероятный пейзаж, люди сразу же начали вспоминать фразы из любимого советского мультика.

Анапа. Фото: Виктория Перькова

- Лошадка! Ежик! Смотрите под ноги, а то на Высоком берегу почти ничего не видно, - поделились в Анапе.

Атамань. Фото: t.me/atamani_kazachya

В Атамани также царствует сказочно-мифическая атмосфера.

- Мы показывали комплекс абсолютно разным. Он был фестивальным, празднично-нарядным, снежным, солнечным и дождливым, но таким его мало кто знает, - рассказали в соцсетях крупнейшего этнографического комплекс на Юге России.

Атамань. Фото: t.me/atamani_kazachya

Похожее настроение отметили и в Курганинске. Сегодня утром город стал похож на заставку к фильму. Множественные фонари, освещающие улицы, таинственно пробирались сквозь белую пелену. Свет загадочно падал на асфальтированные тропы, придавая местным чувство спокойности и умиротворенности.

Курганинск. Фото: geogiy_p

Курганинск. Фото: geogiy_p

Ну а в краевой столице люди гуляют по паркам и скверам, наслаждаясь уходящей осенью. Они неспеша любуются опадающей желтой листвой в Дмитриевском сквере.

Краснодар. Фото: ЦГМС Краснодара.

Эти выходные в Краснодаре пройдут с переменной облачностью без осадков, а уже на следующей неделе обещают, что в городе выпадет первый снег.