Бывший мэр Краснодара вошел в подразделение «Каскад» в зоне СВО на Украине

Скриншот с видео t.me/wargonzo

В Донбассе создано новое подразделение БАРС «Каскад». В него вошли депутаты Госдумы, а также загсобраний регионального уровня, отправившиеся добровольцами в зону СВО на Украине. Об этом сообщил военкор Семен Пегов в Telegram-канале WarGonzo.

В число участников подразделения вошел бывший мэр Краснодара Евгений Первышов. 11 ноября на встрече с секретарем генсовета партии «Единая Россия» Андреем Турчаком Дмитрий Саблин рассказал, что Первышов будет готовить группу военнослужащих, с которой он «через несколько дней поедет на самостоятельное направление».

Семен Пегов опубликовал видео со встречи. На кадрах депутаты делятся обстановкой на месте и обозначают планы. После слов бывшего мэра Краснодара добровольцы резюмировали ситуацию словами из известного и всеми любимого солдатско-десантного мема.

- Команда отличная! – сказал Первышов.

- Кормят хорошо, в отпуск не хочу, слава ВДВ, - добавили парламентарии.

Военкор Семен Пегов отметил, что добровольцы из Госдумы показывают хорошие результаты.

- «Боевые депутаты Путина» - действительно уже показывают на фронте реальный результат - и в том, что касается добычи разведданных, и в том, что касается уничтожения реальных целей, - акцентировал Пегов.

О своем участии в спецоперации в качестве добровольца Евгений Первышов сообщил 19 октября. Позже он рассказывал о прохождении боевой подготовки. 26 октября экс-мэр отправился непосредственно в зону СВО.

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