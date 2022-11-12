На федеральной трассе под Новороссийском образовалась пробка

Рядом с Новороссийском образовалась огромная пробка. Фото: скриншот видео.

На федеральной трассе Краснодар-Керчь под Новороссийском образовалась пробка. Машины встали в районе поселка Верхнебаканский. Они не могут проехать из-за поломки одного из грузовиков, который остановился прямо по середине дороги и занял всю полосу.

Проехать очень сложно в обе стороны. Большегруз заглох на повороте, поэтому пробки образовались как в сторону города, так и на выезд из него.

- Что происходит? Почему стоим? Вроде скоро зима, откуда пробка, - делились между собой информацией в соцсетях местные жители.

- По федеральной дороге «Краснодар-Керч» в районе поселка Верхнебаканский наблюдается заторовая ситуация в связи с устранением неисправности большегрузного транспорта. Проезд затруднен как в сторону города, так и на выезд из города, - объяснили в ГИБДД.

К счастью, пробка постепенно рассасывается. Видимо, грузовик все же убрали с проезжей части. На данный момент эта информация уточнятся.

По данным сервиса «Яндекс.карты» на 17 часов заторы в районе поселка Верхнебаканский полностью исчезли. Машины стоят в небольшой пробке в районе станицы Нижнебаканской и СНТ «Зеленая долина».