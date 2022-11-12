Полиция прокомментировала видео с быком, якобы напавшим на людей в Армавире

У местных жителей видео вызвало сомнения

Некоторые СМИ и паблики в соцсетях вечером 12 ноября стали распространять видео, на котором бык якобы нападает на людей в Армавире Краснодарского края. В сообщениях говорится, что животное сбежало во время перевозки. Его догнали за городом и застрелили. Пострадали пятеро человек, среди которых – ребенок.

Жители Армавира не угадали на кадрах свой город, да и в полиции назвали информацию фейком.

- В МВД таких сообщений зарегистрировано не было, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Нападения быка в городе Армавире, который находится на Кубани, не было. На кадрах, уже завирусившихся в сети, видно, что бык напал на пешеходов днем. При происшествии такого масштаба местные власти и соответствующие органы региона отреагировали бы молниеносно, чего не произошло. Правоохранители предположили, что видео, возможно, старое, либо ЧП произошло не в нашем регионе или даже не в нашей стране.

Примечательно, что подобная история разворачивалась в феврале 2020 года в похожем по названию месте – Армавирском районе Армении. Там 60-летний местный житель пытался остановить разъяренного быка и застрелил его из охотничьего ружья.