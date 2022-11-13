Синоптики назвали дату первого снегопада на Кубани

Кубань «укутается» в белое одеяло. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Кубани наслаждаются последними погожими деньками. Совсем скоро о теплой погоде будем вспоминать. Дело в том, что в южной части России ожидается приход зимы. Пока на фоне высокого атмосферного давления, сохраняется солнечная сухая и теплая погода. Но уже со следующей недели в Краснодарский край хлынут арктические воздушные массы и температурный фон резко понизится. Кроме того, сразу несколько районов края «укутаются» в белое одеяло. Синоптики озвучили дату первого снегопада на Кубани.

- Ожидается арктическое вторжение в тыловой части глубокого циклона. В связи с этим температура ощутимо снизится - на 7-10 градусов, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков.

При этом морозов днем пока не предвидится. Но по ночам температура воздуха будет понижаться до минус 2-5 градусов по краю.

Первый снегопад прогнозируется уже на середину ноября. По информации синоптиков, это должно случиться в пятницу, 18 ноября. В этот день в большинстве районов края пройдет мокрый снег, а местами появятся маленькие сугробы.

- В пятницу и в выходные возможно формирование первого временного снежного покрова на Кубани, - сообщают «КП» - Кубань» специалисты центра погоды «Фобос».

Но, скорее всего, это будет еще не “окончательный” зимний снежный покров. Поскольку почва к зиме готова не везде - она недостаточно остыла, чтобы снег ложился и не таял.

Напомним, что в прошлом году первый снег в Краснодаре выпал 20 декабря. А в 2020-м кубанскую столицу засыпало раньше - в конце ноября.