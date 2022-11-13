Известный мотоциклист сорвался со скалы под Новороссийском

У погибшего мужчины остались жена и двое детей.

Известный 38-летний мотоциклист Михаил Блюменфельд сорвался со скалы под Новороссийском. Трагедия случилась в горной местности в районе Лиманчика на Абрау-Дюрсо. Здесь часто устраивают заезды любители скорости.

Мужчина отправился погонять на своем пит-байке вместе с товарищем, который снимал все видео. Проехав несколько километров по рельефной дороге, Михаил остановился на фоне моря. Судя по ролику, в какой-то момент байкер не сумел справиться с управлением, оступился и упал вниз со скалы. От полученных травм он скончался на месте - спасти его медики не смогли.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», Михаил жил в Новороссийске. Он - участник различных соревнований по мотоспорту. Неоднократно занимал призовые места.

- Разбился насмерть хороший парень, эндуро-мотоциклист (мотоцикл, используемый для участков, где отсутствует дорога - Авт.), он был очень опытным, но главное - горел тем, чем занимался. Никогда еще не видел людей, которые так любят этот вид спорта. Но вот так распорядилась судьба - Михаила больше нет, дай сил и терпения его семье, - пишет слова соболезнования один из друзей Сергей.

У мужчины остались жена и двое маленьких детей.

Известно, что семья погибшего мотоциклиста открыла сбор средств. Все, кто желает помочь родным, могут прислать деньги на счет в банке по номеру телефона супруги мужчины Юлии +7-964-919-86-81.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Информацию о смерти мотоциклиста подтвердили в полиции. Правоохранители после случившегося организовали проверку.

- По данному факту в дежурной части Управления МВД России по Новороссийску материал зарегистрирован, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю. - Назначено проведение проверки, нацеленной на установление всех обстоятельств произошедшего.