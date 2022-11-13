Все ради лайков. Девушка вылезла на крышу машины в Сочи для яркого кадра

Безбашенная героиня ролика не пострадала. Фото: https://t.me/gibddsochi

Выходные - прекрасный повод для встречи с друзьями и ночных поездок на машине по Сочи. Только иногда во время веселья люди забывают о простейших правилах безопасности. Девушка решила повеселить окружающих опасными «трюками». Молодая особа забралась на крышу машину и проехала на ней по оживленной дороге. А все ради эффектного фото.

Момент опасной езды попал на видео. На кадрах видно, как девушка позировала на камеру и пританцовывала, наслаждаясь огнями ночного Сочи. К счастью, безбашенная героиня ролика не пострадала.

Правда, на нее вылилась волна критики в соцсетях, где появилось видео. А после этого ей пришлось еще и поговорить с правоохранителями, которые заинтересовались поступком девушки. По факту публикации видео в МВД начали проверку.

- Водитель автомобиля Hyundai перевозил девушку-пассажира вне салона транспортного средства, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Госавтоинспекции Сочи. - Своими действиями он создал угрозу безопасности дорожного движения и подверг опасности жизнь и здоровье человека.

При проверке по оперативным учетам водитель иномарки был установлен. Его привлекли к административной ответственности. С девушкой правоохранители провели профилактическую беседу о недопустимости подобных действий.

- Напоминаем, что запрещается перевозить людей вне кабины автомобиля, трактора, на грузовом прицепе, в прицепе-даче, в кузове грузового мотоцикла и вне предусмотренных конструкцией мотоцикла мест для сидения, - добавили в пресс-службе Госавтоинспекции Сочи.