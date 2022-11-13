Несчастный случай произошел на глазах у товарища мотоциклиста.

Смерть мотоциклиста, сорвавшегося со скалы под Новороссийском, попала на видео. Напомним, трагедия произошла в Абрау-Дюрсо, куда отправился кататься Михаил Блюменфельд вместе с другом. Они разъезжали по узкой тропе, которая пролегала прямо вдоль обрыва. Именно отсюда и упал вниз мотоциклист. Жуткий момент падения записал на камеру его товарищ - это видео позднее появилось в социальных сетях.

Кадры начинаются с момента, как Михаил стоит на фоне моря. Мужчина, по всей видимости, планировал исполнить трюк. Он нажал на газ. Через секунду мотоцикл взревел и сдвинулся вправо, а тем временем мужчина упал на землю, но уже через мгновенье он, оступившись, сорвался с обрыва. Предварительно, именно из-за того, что мотоциклист не справился с управлением, и произошел несчастный случай. Мужчину спасти не удалось.

Все знакомые и друзья отзываются о Михаиле как об опытном мотоциклисте.

Известно, что Михаил часто катался на питбайке в экстремальных условиях, в том числе он съезжал с горных склонов и порогов водопадов, участвовал в соревнованиях.

- Он очень любил экстрим. При этом он хорошо катался, имел большой опыт, с 14 лет занимался этим видом спорта, - рассказала супруга мотоциклиста Юлия. - Не понимаю, как так получилось...

Сейчас в обстоятельствах смерти 38-летнего Михаила, у которого осталось двое детей, разбираются правоохранители. Известно, что они организовали проверку.

- Назначено проведение проверки, которая нацелена на установление всех обстоятельств произошедшего, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

НУЖНА ПОМОЩЬ!

А тем временем семья погибшего мотоциклиста открыла сбор средств. Все, кто желает помочь родственникам Михаила, могут прислать деньги на счет в банке по номеру телефона супруги Юлии +7-964-919-86-81.