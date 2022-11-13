В парке Сочи второй раз за год зацвела японская айва

Цветение заметили в одном из старейших на черноморском побережье парке. Фото:https://www.kavkazzapoved.ru

В Сочи второй раз за год зацвела японская айфа. Теплая погода “обманула” кустарник. На хеномелесе (японская айва - от Авт.) распустились почки. Растение украсили ярко-красные бутоны.

Цветение заметили в одном из старейших на черноморском побережье парке “Южный культуры”. Специалисты отмечают, экзотический кустарник зацвел впервые за последние несколько лет второй раз подряд.

- Сейчас во время обследования ботанической коллекции парка старшим дендрологом был обнаружен кустарник японской айвы, частично покрытый цветами. В совершенно несвойственное для него время года, - отметили в пресс-службе Кавказского государственного природного биосферного заповедника.

К слову, в парке можно наблюдать цветение не только японской айвы. На территории легко уловить аромат цветов османтуса, или маслины душистой. Можно полюбоваться горной камелией, на которой распустились белые, розовые, лиловые бутоны.

Теплая погода держалась на курорте долгое время. На данным момент в Сочи +15 градусов.

- Так тепло не держалось ранее существенно долго. Это действительно могло сказаться на сроках цветения растений, - заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

К слову, японская яйва является экзотическим кустарником. Родина растения - Юго-Восточная Азия. Сочинский климат прекрасно подходит теплолюбивому и влаголюбивому хеномелесу. Зацветает растение по традиции в середине февраля - начале марта.

СПРАВКА «КП»

Целебные свойства кустарника

За кислый вяжущий вкус аборигены называют айву японскую северным лимоном. Содержание витамина «С» в плодах хеномелеса в несколько раз выше, чем в лимоне. Они содержат практически все группы витаминов, включая Р, Е, F, В, органические кислоты, макро– и микроэлементы и другие вещества, жизненно-необходимые человеку.