Михаил скончался от полученных травм.

Друзья рассказали подробности гибели мотоциклиста, сорвавшегося под Новороссийском. Напомним, трагедия произошла 12 ноября. В этот день Михаил Блюменфельд отправился вместе с товарищем в район села Абрау-Дюрсо, чтобы покататься. По традиции мужчины выбрали для езды сложный участок с разными уклонами. В какой-то момент мотоциклист вырулил на узкую дорогу, где, предположительно, потеряв управление, упал вниз с большой высоты.

- Там очень узкая тропа, за куст зацепило, а слева пропасть. Упора не было для ноги, - рассказывают друзья, которые до сих пор не могут поверить в смерть мужчины.

Большинство товарищей, которые разделяли с Михаилом его увлечение, пишут, что мужчина был очень опытным спортсменом. И даже завоевал немало наград в различных соревнованиях.

Напомним, жуткий момент падения записал на камеру его товарищ - это видео позднее появилось в социальных сетях. На кадрах видно, как мужчина нажал на газ, а в этот момент байк отскочил в сторону. Сам Михаил оступился и сорвался с обрыва. На место вызвали скорую, но врачи уже констатировали смерть мужчины.

В обстоятельствах случившегося сейчас разбираются правоохранители. Они организовали проверку по факту произошедшего.

- Назначено проведение проверки, которая нацелена на установление всех обстоятельств произошедшего, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось, что для помощи семье погибшего был организован сбор средств.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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