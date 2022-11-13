КамАЗ с горючим перевернулся на трассе в Сочи, движение затруднено

Проезд осуществляется по одной полосе. Фото: https://t.me/gibddsochi

КамАЗ с горючим перевернулся на трассе в Сочи. Происшествие случилось вечером 13 ноября на 123-м километре дороги А-147 «Джубга - Сочи до границы с республикой Абхазия». По информации автоинспекторов, водитель за рулем самосвала превысил скорость, максимально допустимую на этом участке трассы. Из-за этого, считают в ГИБДД, мужчина не смог справиться с управлением, когда поворачивал.

- Водитель большегруза выбрал скорость, не соответствующую конкретным условиям движения, на закруглении дороги транспортное средство перевернулось на бок, - подтвердили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Госавтоинспекции Сочи.

Водитель самосвала после ДТП оказался заблокирован в кабине. Выбраться самостоятельно он не смог - потребовалась помощь сотрудников МЧС. Они при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента вытащили водителя. Мужчине потребовалась помощь медиков - ему вызвали скорую помощь.

На данным момент движение на дороге затруднено. Проезд осуществляется только по одной полосе.

- На месте происшествия работают сотрудники ДПС. Автоинспекторы регулируют движение на дороге для увеличения скорости потока, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе Госавтоинспекции Сочи.

Также уточняется, что в результате происшествия на проезжую часть разлилось горючее. Последствия аварии устраняет дорожно-эксплуатационная служба. В момент ДТП рядом никого из людей не было - кроме водителя никто не пострадал.

- Водитель автомобиля должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, - напоминают в в пресс-службе Госавтоинспекции Сочи.