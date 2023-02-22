Хоккей в валенках. На Кубани провели необычный турнир на льду

Турнир по старорусскому хоккею организовала Кубанская епархия

Ледовая арена в Северской 21 февраля стала главной площадкой состязаний по самому необычному виду спорта - хоккею в валенках и с мячом. Инициатором этого турнира стал митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий. Уже второй год по благословению Владыки проходит II Сретенский зимний фестиваль по хоккею с мячом в валенках.

- Мы раньше с мальчишками на замерзшей реке так играли, не в валенках, но в сапогах, - говорят зрители на трибунах арены.

Эти традиции решили сохранить у молодого поколения.

- Выходить на тонкий лед опасно, а мальчишкам и девчонкам на Кубани тоже хочется резвиться на льду. Поэтому придумали такое необычное соревнование на специальном ледовом поле, где соблюдены все правила безопасности, - подтверждают в отделе по работе с молодежью Кубанской епархии.

Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий

Участниками соревнований стали детские и взрослые команды со всего Краснодарского края. В их составах за кубок митрополита бились представители различных молодежных организаций Кубани, православная молодежь Екатеринодарской епархии. Игры шли в двух возрастных категориях, в каждой команде по 10 человек. Матчи проходили в два тайма по 7 минут.

Как оказалось, старорусский хоккей — не только мужское дело. Девушки забивали не хуже.

- У нас 11 девочек и 6 мальчиков, мы делим их на две команды в соответствии с правилами и играем. У нас одна команда называется «Рвачи», а другая «Горячие». Нестандартные виды спорта - это круто, это дополнительная активность, - говорят представители отдела по делам молодежи из Горячего Ключа

Среди болельщиков - православное духовенство. Протоиерей Дмитрий Руднев уверен, что чемпионат - хорошее средство воспитания молодежи.

Выиграли хозяева поля - "Северские волки"

- Оторваться от повседневности, от гаджетов, от соцсетей, погрузиться в приятное времяпрепровождение, заняться спортом, вспомнить детство, вспомнить юность. Мы надеемся, что Сретенский фестиваль, который посвящен неделе православной молодежи Кубани, внесет в общий дух мероприятия чувство радости, чувство хорошего соперничества, - сказал руководитель отделения по делам молодежи Екатеринодарской и Кубанской епархии Дмитрий Руднев.

Победили в соревнованиях команда "Северские волки". Но удовольствие игра доставила всем.