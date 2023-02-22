Прокуратура проводит проверку после обнаружения прикованного цепью 15-летнего мальчика на Кубани

Прокуратура проводит проверку

15-летний подросток из станицы Тенгинской Усть-Лабинского района Кубани заявил, что его приковала цепью к батарее приемная мать. Но ему удалось сбежать и спрятаться в сарае.

В отделе по вопросам семьи и детства Усть-Лабинского района прокомментировали, что ребенка на цепь посадила не мать, это мальчик просто играл со старшим братом. По версии опеки, 15-летний подросток имеет психические отклонения, и когда мать ушла на работу, оставила его под присмотром 19-летнего бывшего приемного ребенка. Тогда взрослый парень предложил поиграть в полицейских и накинул цепь, а 15-летнего мальчику не понравилось, и он убежал.

Истину в этой истории будут искать правоохранители. Прокуратура уже проводит проверку.

- Предварительно установлено, что ребенку 15 лет, он инвалид детства, воспитывался в многодетной семье с другими приемными детьми. Семья на учетах не состоит, характеризуется удовлетворительно, - сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

В надзорном ведомстве добавили, что в настоящее время работниками ведомства устанавливаются все обстоятельства случившегося, опрашиваются все дети, проживающие в семье. В ходе проверки будет дана оценка как условиям проживания несовершеннолетних в семье, так и органами опеки и попечительства, профилактики правонарушений несовершеннолетних.