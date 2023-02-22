"Гуляния заканчивались мордобоем и женским плодочадием": Священник рассказал, как со временем изменилось празднование Масленицы

Священник Вячеслав Клименко. Фото: Екатеринодарская и Кубанская епархия

Думаю, каждый может с легкостью ознакомиться с историей празднования Масленицы в славянских народах. Да, корни у этого события, как мы видим из многих исследований, дохристианские, языческие и неблагочестивые. Народные гуляния нередко кончались мордобоями с присущим им сквернословием, считаю, что уж лучше «спустить пар» в спортзале. Также часты были случаи непристойных обычаев, связанных с женским плодочадием. Сжигание чучел иногда даже заменяли на сжигание самих же ряженых.

С Крещением Руси и воцерковлением многих языческих традиций период Mасленицы обретает новый, более глубокий и мирный характер. В христианской традиции никто в этот период никого не оскорбляет и не высмеивает за то, что человек до сих пор не смог создать семью. Никого не уничтожают.

Мы это время называем «Сырной седмицей» - то есть семь дней, когда мы уже отказались от вкушения мяса и пока еще вкушаем молочные продукты. Да, теперь это название связывает нас с гастрономической особенностью приготовления к духовной весне – времени, когда подобно цветам на деревьях будут благоухать и наши души – к Великому Посту.

Иными словами я бы даже не назвал это праздником. Это гармоничное приготовление человека к грядущему воздержанию. Вот, мы уже отказались от определенной пищи. Скоро откажемся и еще. И вступить в дни поста будет уже намного привычнее, проще, да и безопаснее для здоровья.

А воздержание полезно во всем, любой врач, спортсмен или психолог может это подтвердить – в воздержании человек учится управлять окружающим миром, контролировать мысли и тренировать волю, а не подчиняться ему, не зависеть от своих привычек.

Как провести это приятное время? Завершить все дела, доставляющие суету. Заранее посетить родных и близких, испросить заранее у них прощения перед святыми днями Поста. Совершить дела милосердия, чтобы начало весны духовной посвятить молитве и Богопочитанию.