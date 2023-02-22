Как на Кубани объединяются православные, чтобы помогать защитникам Отечества

Церковь активно помогает бойцам СВО. Фото: Екатеринодарская и Кубанская епархия

В Краснодарском крае бойцам СВО и жителям новых территорий России помогают все — и обычные люди, и бизнес, и православные волонтеры. Верующие в очередной раз отправились с гуманитарной помощью в пострадавшие от обстрелов районы.

В колонне несколько автомобилей, наполненных медикаментами, оборудованием для госпиталей, продуктами питания и прочими гуманитарными грузами. В том числе в качестве помощи переданы и некоторые транспортные средства. Координирует сбор помощи прихожанин строящегося Иоанно-Юрьевского храма в Краснодаре Сергей Орлов.

Фото: Екатеринодарская и Кубанская епархия

- Мы с Сергием познакомились во время крещенских купаний, организованных Иоанно-Юрьевским приходом в поселке Краснодарском. Познакомили нас соседи, которые знали, что наш храм, несмотря всего лишь на «вагончик результатов», активно старается поддерживать семьи всех защитников нашего земного Отечества – учителей, врачей, воинов и добровольцев, - рассказывает секретарь Екатеринодарского отделения Всемирного русского народного собора, настоятель строящегося Иоанно-Юрьевского храма иерей Вячеслав Клименко. - Сергий предложил объединить усилия, рассказал о неравнодушных людях, которые создали чат «Все для победы – Краснодар» и объединили свои усилия. Начали мы совместные труды с общей молитвы после праздника Крещения. А уже в эту ночь от храма тоже собрали гуманитарную помощь – 10 походных печей, которые работают на газовых баллончиках и при приготовлении пищи не дают дыма, что помогает не привлекать ненужного внимания в зонах конфликта.

Фото: Екатеринодарская и Кубанская епархия

Всем водителям священник преподает благословение и дарит Нерукотворные Образы Спасителя, изготовленные на титановых жетонах и освященные в храме. На молитву он приезжает среди ночи, повторяет пословицу «дорогА ложка к обеду» и говорит, что помощь госпиталям и пострадавшим жителям оказывают оперативно, поэтому времени ждать до утра нет.

Православные верующие несут гуманиатрку в кубанские церкви. Фото: Екатеринодарская и Кубанская епархия

- Когда мы только познакомились, думал, что наши совместные труды станут еще и доброй миссией, возможностью привести людей в храм Божий. В первый же раз был удивлен – помощь собрали прихожане храмов блаженной Матроны Московской из Краснодара и одного из храмов станицы Брюховецкой. Во второй раз на молитву собрались наши «Иоанно-Юрьевцы», прихожане Екатерининского кафедрального собора и храмов Батайска, а это уже даже другая митрополия. Так и узнал, что, оказывается, большинство всех этих добродушных людей – православные христиане, прихожане наших же храмов, которые целый год практически оставались без окормления в ответственный момент отправки в небезопасные районы, - рассказывает священник. - В личном разговоре с нашим Владыкой Григорием получил наставления, которые теперь передаю волонтерам, наш архипастырь своим благословение поддерживает добрые труды. Стараюсь каждый раз всем напоминать, что все доброе, что мы – верующие люди – делаем вместе это доброе дело Церкви.

Для наших солдат в Краснодарском крае сделали жетоны с ликами святых. Фото: Екатеринодарская и Кубанская епархия

Сегодня упомянутый чат объединяет более 600 человек. За прошедший 2022 год они своими руками изготовили 100 печек-буржуек, нашли благотворителей, которые пожертвовали 6 автомобилей УАЗ, более 50 бензопил, 80 комплектов раций, 300 комплектов зимней одежды, строительные материалы, медикаменты для госпиталей и больниц, продукты питания.

Кстати, централизованно по благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Григория Кубанская митрополия оказала для жителей и беженцев из зон СВО помощь на сумму более 15 миллионов рублей, а также передала туда более 30 тонн гуманитарки. В церковных учреждениях по благословению Владыки Григория действуют пункты временного размещения для беженцев.

- И это только централизованно отправленная помощь. А сколько каждодневно трудятся храмы, духовенство и прихожане, в отправке менее внушительных грузов, - говорят в Екатеринодарской и Кубанской епархии. - Настоятели и даже благочинные округов, как например протоиерей Иоанн Лапко (настоятель Свято-Троицкого храма, благочинный Динского округа), лично сопровождают эти грузы и посещают нуждающихся людей в пострадавших районах.