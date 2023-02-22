Водители не смогут проехать с 6:00 и до окончания мероприятия Фото: krd.ru

В Краснодаре 23 февраля водители временно не смогут проехать по участку улицы Буденного. Здесь ограничат движение для проведения торжественного мероприятия в честь Дня защитника Отечества. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Какие улицы перекроют в Краснодаре 23 февраля 2023

Так, движение транспорта ограничат на участке улицы Буденного от улицы Красноармейской до улицы Седина. Дорогу здесь перекроют уже с 6:00. А возобновить движение планируют сразу после окончания мероприятия.

Для участников и гостей торжественного собрания с 6:00 организуют стоянку. Припарковать автомобили можно будет:

- на улице Аэродромной от Северной до Рылеева

- на улице Буденного от Красноармейской до Седина

- на улице Красноармейской от Длинной до Буденного

- на улице Длинной от Красноармейской до Коммунаров

- на улице Длинной, 135

Уточняется, что освобождать участки от ранее припаркованных автомобилей начнут уже 22 февраля с 22:00.

- Просим водителей быть внимательными и скорректировать свой маршрут заранее, - отметили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.

В Краснодаре 23 февраля запланировано около праздничных 100 мероприятий. Во всех городских округах возложат цветы к памятникам, организуют адресные поздравления, лекции и тематические творческие выставки.