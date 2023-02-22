«Руками разбили лобовое стекло»: Школьники спасли мать с ребенком из дымящейся машины после жуткого ДТП на Кубани

Фото: t.me/armavir_23_mvd

Месяц назад в Армавире произошла авария – женщина на «Пежо» не справилась с управлением и вылетела на обочину. После столкновения с мусорными баками машина сделала кульбит на бок и зацепилась задним колесом за деревья. Двери заблокировались, а из-под капота начал валить дым. Мама с ребенком оказались в ловушке: авто могло вспыхнуть в любой момент, их спасение шло на секунды.

На помощь вовремя подоспели два школьника - девятиклассники школы №2 Захар Круглий и Руслан Русановский. Они как раз возвращались с уроков домой по этой дороге и, услышав грохот, кинулись помогать пострадавшим выбраться из искореженной иномарки.

- Когда прибежали парни, женщина с 5-летним сыном была еще в автомобиле, они начали голыми руками извлекать фрагменты лобового стекла, чтобы пострадавшие смогли выбраться. На помощь подоспели другие очевидцы и в это время стали заливать дымящиеся участки, - сообщили в пресс-службе ОМВД по Армавиру.

Фото: t.me/armavir_23_mvd

Захар и Руслан помогли маме с сыном покинуть авто до приезда скорой и пожарных. Спасители вспомнили, что на месте аварии действовали интуитивно.

- Стекло покрылось трещинами и сыпалось. Когда мы его извлекали, Захар повредил руку, - рассказал Руслан Русановский.

В аварии ребенок не пострадал, а мама получила переломы и травму головы.

- Ребенок был зафиксирован ремнями автокресла на заднем сидении. Думаю, именно это спасло его от повреждений, - отмечает Захар.

Школьников за проявленное мужество наградил начальник Госавтоинспекции Армавира Андрей Огурцов. Накануне он вручил ребятам благодарности и подарочные сертификаты.

Фото: t.me/armavir_23_mvd

- Проявленные вами смелость и неравнодушие достойны самой высокой оценки, - отметил начальник ОГИБДД Отдела Андрей Огурцов.- И большая заслуга в этом ваших родителей, учителей, наставников, воспитавших вас отзывчивыми, способными сделать шаг, который не всегда под силу даже взрослому человеку.