На смену ливням - холодина. Синоптики огорошил неприятным прогнозом погоды на 23 февраля в Краснодарском крае

После непогоды в регионе резко похолодает. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кубань почти неделю была в эпицентре мощного циклона. В горах сыпал сильный снег, который привел к сходу лавин, а на побережье бушевали ливни.

- В Сочи вылилось 84 мм влаги – это 2/3 месячной нормы! - уточняют в центре погоды "Фобос".

Такое количество осадков привел к сходу селей. В Лазаревском районе подвижки грунта даже привели к коммунальной аварии. Но, наконец, противоборство циклона и антициклона закончилось. Небо над территорией Краснодарского края вновь чистое. Однако на смену ливням придет сильное похолодание.

- 23 февраля ненастный циклон постепенно оставляет территорию Кубани, перемещаясь на восток к Уралу, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Следом за циклоном ожидаются изменения погодных условий, ведь власть над погодой Кубани перейдет к зоне повышенного атмосферного давления. Из-за сильного ночного выхолаживания ожидаются резкие перепады температуры воздуха.

Так, если 22-го числа дневные температуры на территории края будут +7-12 градусов, то уже 23 февраля отметки упадут на 10 градусов, а местами похолодает и на 15 градусов.

- Температура воздуха 23 февраля будет колебаться от 3 до 8 со знаком минус, местами на Азовском побережье от +1 до минус 4 градусов. Днем прогнозируется -2…+3 градусов, - уточняют в краевом гидромете. - 24 февраля похолодает до минус 10 градусов, местами в восточной половине края до минус 13 градусов. Днем отметки будут около нуля, местами в южной половине края потеплеет до +8 градусов.

А вот в горах ударят морозы - 23 февраля будет минус 9 градусов, а уже 24-го числа - минус 16 градусов.

Сильный ветер сохраняется. 23 феврая на участке Анапа-Геленджик местами ожидаются порывы 15-20 метров в секунду, в Новороссийске 19-24 метров в секунду.