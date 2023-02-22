Управляющие компании Кубани, которые химичат с деньгами жителей, будут лишены лицензий

В квитанциях за коммуналку самые большие цифры обычно зимой, когда включено отопление Фото: Даниил ОПАРИН

За последний год цены на коммуналку в Краснодарском крае повышались два раза: в июле и в декабре. Особенно ощутимы для семейного бюджета суммы зимой, ведь в квитанциях отражена самая дорогая строка - за отопление. Учитывая холодный февраль, за обогрев квартир тоже придется прилично раскошелиться.

Только вот некоторые управляющие компании не спешат направлять собранные денежки поставщикам. К примеру, долг потребителей только перед самым крупным поставщиком - Краснодартеплоэнерго - достиг 450 миллионов рублей. 550 миллионов «накопили» потребители Новороссийских теплосетей, 240 млн - абоненты АТЭК в Майкопе, 30 млн - жители Усть-Лабинска. Такая же картина - в других городах края и Адыгеи.

- Мы уже начали активно готовиться к зиме. На закупку оборудования и новых труб нужны огромные средства, - констатируют тепловики. - Только где их взять, если некоторые компании рассчитываются за блага цивилизации только после решений судов? Подаем на таких потребителей в суд! В результате приставы арестовывают лицевые счета неплательщиков. Причем, заморозка банковских карт касается и юридических, и физических лиц.

К тем, кто не понимает язык Фемиды, стали применять еще более строгие меры. По закону, если «хозяйка в доме» не платит по счетам хотя бы два месяца, это уже считается грубым нарушением. А уж когда такое повторяется снова в течение года, то ее и вовсе могут лишить лицензии. И это право применялось на Кубани уже неоднократно:

- Всего на территории Краснодарского края лицензии на управление многоквартирными домами имеет 861 управляющая компания, из которых фактически работают 628, - констатирует руководитель государственной жилищной инспекции Краснодарского края Диана Трушкова. - 238 лицензий были продлены, а 82-м организациям в этом отказано. Причина - в нарушениях обязательных требований при оценке их деятельности. В основном это наличие задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, отсутствие заключенных обязательных договоров и неразмещение в полном объеме информации о своей деятельности.

В госжилинспекции ожидают, что в начале весны в ведомство обратятся еще более 250 управляющих компаний края, чьи лицензии истекают 1 июня. «Организации, которые нарушают закон и не выполняют свои обязательства, просто не смогут работать в ЖКХ!», - утверждают в ГЖИ.

В числе последних примеров - краснодарская управляющая компания Югжилкомфорт. Она обслуживала в краевой столице 21-этажку на улице Гаражной. Однако за обогрев 258 квартир рассчитывалась с поставщиками почти всегда только по решениям судов. В результате число неоплаченных счетов только за тепло достигло трех миллионов рублей!

- Обязательства по оплате за потребленную тепловую энергию они не исполняли. В результате мы обратились в госжилинспекцию, - рассказывает коммерческий директор Краснодартеплоэнерго Дмитрий Середенко. - Процедура лишения лицензии достаточно сложная, но она уже применялась за многократные нарушения платежной дисциплины. Поэтому будем обращаться к регулятору с аналогичными заявлениями и по другим УК и ТСЖ в Краснодаре!

А в Майкопе недавно такие же санкции коснулись управляющей компании Монолит. Аналогичные заявления рассматриваются по ряду УК из Новороссийска, в том числе на накопившую миллионные долги «Росгоссервис», которой разрешение на работу тоже могут не продлить.

Жителям домов, которыми управляют недобросовестные организации, специалисты советуют заранее задуматься о смене «хозяйки в доме». Тем более, что по данным госжилинспекции подавляющее большинство управляющих компаний в крае исправно выполняют свои обязанности и жители ими довольны.

Эти управляющие компании и ТСЖ Краснодара не платят за тепло

ООО «ВЫСОКИЙ СТАНДАРТ» - долг 591 тыс.руб. (обслуживает дома по ул. Пушкина, 12,14)

ТСЖ «Уют 2009» - 256 тыс.руб. (Наримановская, д.20 (х. Ленина)

ТСЖ «Солнечная аллея» - 2296 тыс.руб. (Кубанская Набережная, 4, 6)

ООО «ЮГЖИЛКОМФОРТ» - 2795 тыс.руб. (Героя Хабибуллина, 11, Гаражная, 71)

ООО «Кубань-Сервис» - 764000 (Тюляева, 3/2)

ООО УК «Ласточка» - 1,797 млн. руб. (Камвольная, 8)

ООО «УК «Умный Дом» - 2,527 млн. руб. (Чкалова, 8, Кожевенная, 22)

ООО «Краевая Управляющая компания «Кубань» - 1,335 млн. руб. (Благоева, 29 корп.1, 2, 3)

ТСЖ «Симф-26» - 1, 96 млн. руб. (Симферопольская, 26)

ТСЖ «Радуга» - 361 тыс.руб. (Камвольная, 3 А, А1)

ООО УК «Южный мир» - 1,54 млн. руб. (1 Мая (ПМР), 71/3)

ТСЖ «ЛОТОС» - 766 тыс.руб. (Ставропольская, 238)

* суммы округлены. по данным Краснодартеплоэнерго на 21 февраля 2023 года

Долги управляющих компаний Новороссийска, Тимашевска, Майкопа, Гулькевичей, Абинска и Тимашевска можно посмотреть на сайте oao-atek.ru