Асфальта не прибавилось. Жители поселка Российский год судятся с мэрией из-за плохих дорог

Дороги в поселке Российском нуждаются в ремонте. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Год назад жительница поселка Российский Наталья Татарникова подала в суд на администрацию Краснодара из-за плохих дорог. По мнению истца, 15 улиц окраины города не соответствовали ГОСТу. По ухабам и ямам не могут проехать автомобили, в том числе спецтехника. Годы переписок с властями ситуацию кардинально не изменили, и женщина решила бороться за права на комфортное передвижение.

- По нашим дорогам просто невозможно ни ездить, ни ходить. Это мешает нам, делает улицы небезопасными, по ним сложно проехать скорой, пожарной машине, общественному транспорту, - рассказала Наталья. – Мы своим иском хотим привлечь внимание, хотим просто ездить и ходить с комфортом. Мы также, как и остальные жители Краснодара, платим налоги.

В феврале 2022 года Прикубанский районный суд порекомендовал мэрии Краснодара представить документы о том, что ремонт дорог в поселке Российском осуществлялся. Администрация настаивала, что работы в этом направлении проводятся регулярно. Только в 2021 году ремонте на 12 участках улиц: отсыпано гравийное покрытие и построены тротуары. Были запланированы дорожные работы на трех улицах общей площадью 5 тыс. кв. м и в 2022 году. По некоторым участкам проектно-сметная документация только в начале процесса.

- Сейчас готовятся документы по реконструкции улицы Ратной Славы, но когда начнется реальный ремонт, трудно сказать, - говорит активистка поселка Екатерина Крупская.

В 2022 году Прикубанский районный суд и Краснодарский краевой суды признали, что 15 дорог находятся в удовлетворительном состоянии. Но юристы, бесплатно помогающие жителям поселка Российского, не сдались. В итоге Четвертый кассационный суд отменил предыдущие судебные акты и направил дело на новое рассмотрение в Прикубанский районный суд. Он будет рассматриваться в ином составе.

- Мы помогли жительнице поселка Российского, одному из представителей общественного Совета поселка Российского, добиться в кассационном суде отмены незаконных судебных актов в дорожной сфере, - рассказал юрист адвокатского бюро Краснодарского края «Сила Слова» Виталий Кацко.

Когда будет назначено новое заседание в Прикубанском суде, пока неизвестно.

- Наша позиция, ране высказанная в суде, остается прежней, - прокомментировали в мэрии Краснодара.

Ранее в администрации сообщали, что в 2021 году на 12 дорогах был проведен гравийный ремонт.

- В 2022 году планируется реконструкция улиц Ратной Славы и Лаперуза. В рамках госпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» разработана проектно-сметная документация по реконструкции дороги на всем протяжении – от ЖК «Прованс» до ул. Тверской, - отметили в городской администрации. - Также в 2022 году отремонтируют ул. Куликова Поля - на участке от ул. Плодовой до ул. Рымникской - и по ул. Парижской, положат асфальт по Тверской от Ратной Славы до Сахалинской и 2-й Тверской от Ратной Славы до Комарова. На Комарова появятся новые тротуары, разработана проектно-сметная документация еще для четырех участков для удобства пешеходов.