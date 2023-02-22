Почти 5 тысяч пирожков, тысяча писем и еще один УАЗ. Участникам спецоперации отправили подарки от родных к 23 февраля

На передовую отправили еще одну "Буханку".

Самый крупный за последнее время гуманитарный конвой отправился из Анапы в зону специальной операции. Бойцов, которые сейчас работают на передовой, решили порадовать к 23 февраля. Больше месяца волонтеры готовили подарки ко Дню защитника Отечества. И вот настал день, когда в ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области отправились машины с гуманитарным грузом.

Масштабы этого сбора поражают! Задействовали в работе более 50 волонтеров из Анапы, Темрюкского района, Новороссийска, Абинска.

УАЗ доверху загрузили посылками и вещами для ребят.

- К 23 февраля мы готовились с особым старанием, хотелось порадовать наших защитников. К большой работе подключилась не только Анапа. Принимали участие жители станиц Анапская, Гостагаевская, Супсеха, хуторов Красный, Белый, Стрелка. Всю ночь перед отправлением машин на фронт женщины возились с тестом, чтобы передать парням все свежее и вкусное, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» руководитель отдела гуманитарной помощи фонда «Время помогать» Алина Баранова. - В итоге, налепили и отправили 4800 пирожков с разной начинкой. Помимо этого напекли еще тысячу блинов. 1076 котлет нажарили в ночь перед отправкой, отправили 45 килограммов солений для мальчишек. А еще изготовили 1200 пряников с поздравлениями.

Пирожки и котлеты волонтеры пекли в ночь перед отправкой.

Но на этом еще не все. К вкусным презентам волонтеры положили 386 коробок с различными подарками для солдат, а еще передали 470 личных посылок от родных.

- Мы также отправили еще одну отремонтированную «Буханку», о которой просили ребята. УАЗ доставили на запорожское направление, - добавляет Алина Баранова. - Кроме того, наши бойцы получили 20 маскировочных сетей от наших мастериц, тактические прицелы, тепловизор и 350 окопных свечей.

Для каждого солдата испекли и праздничные пряники.

Но самая ценная часть груза - письма от детей из различных школ. Всего ребята написали 964 послания бойцу.

- Гордимся! Верим! Ждем домой с победой!» - за каждой такой строчкой, аккуратно выведенной детским почерком, кроется гордость за солдат.

Послания ребята писали сами, потому письма трогают до глубины души бойцов на передовой, которые хранят эти листочки в качестве талисманов.

БУДЬ В КУРСЕ!

На этом волонтеры свою работу не заканчивают. Они начали новый сбор для участников СВО.

Пункты сбора помощи:

1. На парковке около ТРЦ на Астраханской, 99, Анапа;

2. станица Гостагаевская, ул. Новороссийская 100.

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