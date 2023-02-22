«Связал и пытал электрошокером»: В Краснодаре налетчик избил женщину в ее же доме и похитил украшений на 5 млн рублей

Мужчина заранее готовился к ограблению Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару

В Краснодаре полицейские задержали налетчика, напавшего на местную жительницу и ограбившего ее. Мужчину уже арестовали, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Заявление в полицию написала местная жительница. Женщина рассказала, что на нее в ее же доме напал неизвестный мужчина. Незнакомец избил хозяйку и связал. С собой он прихватил пневматический пистолет и электрошокер, которыми угрожал женщине и требовал ключ от сейфа.

Мужчина угрожал хозяйке дома пневматическим пистолетом и электрошокером Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару

Напуганная жительница тут же отдала ключ и рассказала, где находится сам сейф. Мужчина забрал спрятанные деньги, телефон и 50 ювелирных украшений. Забрав все приглянувшиеся ценности, он спешно ушел. Тем временем хозяйка дома после нападения сразу обратилась в полицию.

Подозреваемый вынес 50 ювелирных украшений Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару

Ущерб от ограбления оценили в пять миллионов рублей. Спустя немного времени полицейские установили личность налетчика. Им оказался 39-летний краснодарец, которого задержали в то время, как он находился у себя дома.

На допросе подозреваемый рассказал, что заранее готовился к нападению. Мужчина несколько дней следил за хозяевами, купил пневматический пистолет и электрошокер. Чтобы не вызывать подозрений, после запланированного нападения он выбросил одежду, в которой находился в чужом доме. Во время обыска в доме мужчины полицейские нашли все похищенные ценности, деньги и оружие, которым подозреваемый угрожал женщине.

Ущерб составил пять миллионов рублей Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ «Разбой». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет, - сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Сейчас мужчина находится под стражей.

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