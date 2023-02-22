Зачем жить для других? Иерей Евгений Игнатов в проекте "В смысле"

Проект "В смысле" Екатеринодарской и Кубанской епархии – это цикл портретных интервью, живых историй, о поисках смысла во всем что нас окружает, ориентированный на каждого человека, вне зависимости от его религиозности.

Зачем жить для других? Какое значение имеет борщ для проповеди? С чего надо начинать Великий пост? Сложно ли священнику быть сыном настоятеля храма? На эти вопросы ответит человек, который продолжает священническую династию, руководит Воскресной школой, является ответственным по утверждению трезвости в Екатеринодарской епархии. Это руководитель Молодёжной общины при храме Рождества Христова иерей Евгений Игнатов.