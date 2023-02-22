В Новороссийске 23 февраля запланирован салют Фото: Олег ЗОЛОТО

В Краснодарском крае отметят День защитника Отечества. В честь праздника в различных городах Кубани подготовили торжественные мероприятия и митинги. Но лишь в Новороссийске прогремит салют. Он пройдет в Цемесской бухте. Место и время запуска уже известны. Рассказываем, где смотреть салют в Новороссийске 23 февраля 2023.

Салют в Новороссийске 23 февраля 2023: где посмотреть, во сколько начнется, лучшие площадки

Салют на 23 февраля 2023 в Новороссийске пройдет на Западном молу, длина которого больше километра. А значит найти место, чтобы посмотреть на зрелищное шоу, не составит никакого труда. В вашем распоряжении - вся набережная. Кроме того, можно наблюдать салют и с площади Героев, которая расположена на западном берегу Цемесской бухты.

Начнется салют в 21:00 по московскому времени и продолжится около 7 минут.

- Артиллеристы ЮВО выполнят залпы из орудий и пусковых установок, - рассказывают «КП» - Кубань» в пресс-службе Южного военного округа. - При проведении салютов задействуют более 50 единиц орудий различных типов.

Так, например, будут греметь 122-мм гаубицы Д-30, 76-мм дивизионные пушки ЗиС-3, а также салютные пусковые установки 2А30, 2А85, 105-мм фейерверочные установки ПФК «Радуга» и 125-мм фейерверочные установки ПФК «Радуга-М».

- Артиллерийские расчеты ЮВО произведут по 30 залпов с интервалом в 30 секунд, - уточняют в пресс-службе ЮВО. - Израсходуют при этом они около пяти тысяч боеприпасов различных типов.

Так что салют в Новороссийске 23 февраля 2023 обещает быть не менее ярким.

Кстати, кроме Новороссийска салюты будут запускать и в других крупных городах округа. В списке - Ростов-на-Дону, Волгоград, Владикавказ, Ставрополь, Каспийск, Севастополь, Керчь и Новочеркасск.