Следователи завели уголовное дело на избивавшую малышей в детском саду воспитательницу в Краснодаре

Возбуждено уголовное дело Фото из архива КП

В Краснодаре завели уголовное дело на воспитательницу, избивавшую малышей в детском саду. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Все происходило с декабря 2020 по февраль 2023 года в городском детсаду №193. Так, 25-летняя педагог часто использовала в работе далеко не гуманный способ воспитания.

- Используя противоправные методы воспитания и понимая, что в силу малолетнего возраста дети находятся в беспомощном состоянии, она систематически применяла в отношении них физическую силу, - сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

Известно, что воспитательница периодически замахивалась на детей с расстройством аутистического спектра. При этом поводом для такой агрессии могло стать простое непослушание ребят. Малыши не могли самостоятельно рассказать обо всем родителям. Позже о происходившем сообщила практикантка, которая пришла в учреждение и увидела, как воспитатель поднимает руку на детей.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происходившего в детском саду. Для изучения изъяты записи с камер видеонаблюдения, установленных в учреждении.

- В ходе следствия также будут установлены все лица, которые могут быть причастны к совершению преступлений в отношении детей, а также все воспитанники, пострадавшие от действий сотрудников данного детского сада, - уточнили в пресс-службе краевого ведомства.

Саму воспитательницу, подозреваемую в истязании детей, уволили после служебной проверки.

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