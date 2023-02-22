Выбирают зрители: таманцы решат, какой спектакль поставит режиссёр

Фото предоставлено пресс-службой компании «ОТЭКО»

Жители Тамани определят, какую именно пьесу они скоро увидят в станичном ДК «Юность». Голосование по этому вопросу началось 22 февраля на сайте народных инициатив «Твой голос, Тамань!». Спектакль представит театральная мастерская Ивана Зосина уже в апреле. Профинансирует постановку компания «ОТЭКО», оператор морских терминалов в таманском порту.

Литературной основой спектакля станет одна из пяти книг. На выбор в «театральном меню»: «Герой нашего времени» Михаила Лермонтова, «Тимур и его команда» Аркадия Гайдара, «Донские рассказы» Михаила Шолохова, «Волшебник Изумрудного города» Александра Волкова и «Бременские музыканты» братьев Гримм. Пьесу по книге, победившей в голосовании, покажут в апреле. Вход на премьеру будет бесплатным, а дату организаторы опроса опубликуют на сайте ТвойГолосТамань.РФ и страничках ОТЭКО в социальных сетях.

«В Тамани есть театральная студия, которой руководит актёр и режиссёр Иван Зосин. Начинание очень перспективное и достаточно популярное, многие о нём уже знают. Мы решили поддержать проект, а ещё – вовлечь таманцев в реализацию этой творческой идеи. Решение для компании логичное, создавать новые возможности для развития талантов – часть нашей повседневной социальной работы», – рассказал директор по корпоративной социальной ответственности ОТЭКО Александр Бурмака.

Проект «Твой голос, Тамань!» — площадка для онлайн-голосований, которую ОТЭКО запустила в апреле 2022 года. На сайте компания проводит сбор инициатив от граждан, отбор и голосование за конкретные проекты улучшения инфраструктуры станиц и посёлков. «Твой голос, Тамань!» также используется как площадка для реализации социальных программ ОТЭКО для талантливой молодёжи Таманского полуострова, а в ближайшем будущем — будет развиваться и как портал для реализации других народных инициатив. 12+

Информационный обзор редакции.