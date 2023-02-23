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Общество23 февраля 2023 8:25

Восстановление закончено. По Крымскому мосту открыли проезд

Крымский мост восстановили на полтора месяца раньше срока
Евгения СОРОКА
Крымский мост полностью открыт для автомобильного движения.

Крымский мост полностью открыт для автомобильного движения.

Крымский мост полностью открыт для автомобильного движения по всем его полосам. Об этом сообщили в Росавтодоре. Напомним, 8 октября 2022 года на автомобильной дороге случилось ЧП - взорвался грузовик. Мощная волна задела грузовой поезд. Семь цистерн с топливом начали гореть, обрушилось полотно трассы. Восстановительные работы начались сразу же.

Первым делом отремонтировали правую автодорожную часть.

- Для этого заменили четыре поврежденных пролета, для сборки которых потребовалось более 1200 тонн металлоконструкций, - рассказывают «КП» - Кубань» в пресс-службе Росавтодора. - Затем дорожники уложили асфальтобетон, нанесли разметку, восстановили освещение и барьерное ограждение.

Благодаря этому движение по правой части удалось открыть уже 5 декабря.

- На левой, менее пострадавшей стороне моста, также были демонтированы поврежденные и установлены новые пролеты, - продолжают в пресс-службе Росавтодора. А еще смонтированы новые мачты освещения и уложен асфальтобетон.

Обычно с учетом всех стадий строительного процесса подобные работы занимают порядка года. Но была поставлена цель - пустить машины по обеим сторонам Крымского моста к 3 апреля 2023 года. Но все работы закончили (!) за 4,5 месяца. Это более чем на месяц раньше намеченного срока. При этом в течение 53 дней сохранялись штормы, которые осложняли работу, а иногда полностью ее останавливали.

Как рассказали в Росавтодоре, в масштабных работах участвовали 500 человек. Мост восстанавливала вся Россия.

- Металл производили заводы из трех регионов, проект разработали в Санкт-Петербурге, а в работах на самом мосту участвовали люди со всей страны, - говорят в Росавтодоре. - Огромный вклад внесли все, кто производил материалы, транспортировал их на мостовой переход и обеспечивал безопасность на всех этапах восстановления.

Работы по восстановлению поврежденного железнодорожного моста продолжаются. Сейчас идет сбор конструктивных элементов и вспомогательных устройств, установка монтажных агрегатов. Кроме того, готовится плавательная система, проводится работа в акватории. Железнодорожный мост отремонтируют к июлю 2023 года. Работы ведутся круглосуточно в две смены, задействовано 305 человек и 32 единицы техники.

Остальную инфраструктуру моста, которая не влияет на движение, например, очистные сооружения и инженерные коммуникации, планируют восстановить до 1 июля 2023 года.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ