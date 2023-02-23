Восстановление закончено. По Крымскому мосту открыли проезд

Крымский мост полностью открыт для автомобильного движения.

Крымский мост полностью открыт для автомобильного движения по всем его полосам. Об этом сообщили в Росавтодоре. Напомним, 8 октября 2022 года на автомобильной дороге случилось ЧП - взорвался грузовик. Мощная волна задела грузовой поезд. Семь цистерн с топливом начали гореть, обрушилось полотно трассы. Восстановительные работы начались сразу же.

Первым делом отремонтировали правую автодорожную часть.

- Для этого заменили четыре поврежденных пролета, для сборки которых потребовалось более 1200 тонн металлоконструкций, - рассказывают «КП» - Кубань» в пресс-службе Росавтодора. - Затем дорожники уложили асфальтобетон, нанесли разметку, восстановили освещение и барьерное ограждение.

Благодаря этому движение по правой части удалось открыть уже 5 декабря.

- На левой, менее пострадавшей стороне моста, также были демонтированы поврежденные и установлены новые пролеты, - продолжают в пресс-службе Росавтодора. А еще смонтированы новые мачты освещения и уложен асфальтобетон.

Обычно с учетом всех стадий строительного процесса подобные работы занимают порядка года. Но была поставлена цель - пустить машины по обеим сторонам Крымского моста к 3 апреля 2023 года. Но все работы закончили (!) за 4,5 месяца. Это более чем на месяц раньше намеченного срока. При этом в течение 53 дней сохранялись штормы, которые осложняли работу, а иногда полностью ее останавливали.

Как рассказали в Росавтодоре, в масштабных работах участвовали 500 человек. Мост восстанавливала вся Россия.

- Металл производили заводы из трех регионов, проект разработали в Санкт-Петербурге, а в работах на самом мосту участвовали люди со всей страны, - говорят в Росавтодоре. - Огромный вклад внесли все, кто производил материалы, транспортировал их на мостовой переход и обеспечивал безопасность на всех этапах восстановления.

Работы по восстановлению поврежденного железнодорожного моста продолжаются. Сейчас идет сбор конструктивных элементов и вспомогательных устройств, установка монтажных агрегатов. Кроме того, готовится плавательная система, проводится работа в акватории. Железнодорожный мост отремонтируют к июлю 2023 года. Работы ведутся круглосуточно в две смены, задействовано 305 человек и 32 единицы техники.

Остальную инфраструктуру моста, которая не влияет на движение, например, очистные сооружения и инженерные коммуникации, планируют восстановить до 1 июля 2023 года.