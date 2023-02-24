Жизнь продолжается. Спасенные из зоотюрьмы звери нагуливают жирок, а поиски сбежавшей верблюдицы продолжаются

Волонтеры кормят семью носух. Фото: t.me/sochigeograf

Семья носух деловито носится по комнате, которую им выделили под жилье. Углы и подоконники уже обглоданы. Носухи – любители погрызть провода и мебель, хотя, конечно, не такие хулиганы, как еноты.

Впрочем, поведение хвостатых вандалов волонтеров из сочинского отделения Российского географического общества только радует. Семейство балуют лакомствами и следят, чтобы в поилках всегда была свежая вода.

- Родниковую воду им принесла. Специальные поилки установлены во временном жилище семейства носух. Вода в них - родниковая. Уже и покормили, а на десерт овсяное печенье и фрукты, - рассказывает Александра Баева, с первого дня принимавшая участие в спасении этой суетливой компании.

Самца носухи и троих детенышей перевезли из заброшенного сафари-парка. Мать малышей, к сожалению, не дожила до спасения и погибла от голода и холода.

Животные и птицы адаптируются к новым условиям. Фото: t.me/sochigeograf

Всего же из заброшенного сафари-парка удалось спасти более 50 экзотических животных и птиц, оставленных в запертых клетках, без воды, еды и тепла.

Краснокнижные птицы едва не погибли. Фото: t.me/sochigeograf

- Животных бросили, как и сотрудников. Зверей оставили без помещений. Но успели перевезти до катастрофы, - рассказали бывшие сотрудница скандального зоопарка.

Сафари-парк в Ахштырском ущелье должен был открыться еще три года назад. Организаторы обещали – это будет первое в стране подобное заведение. Площадь – 160 гектаров, десятки птиц и животных, среди которых и краснокнижные, будут содержаться в почти естественных условиях.

Однако, между инвесторами возник конфликт. Владельцы часть животных продали или перевезли, а часть остались умирать. Софья Ермоленко до последних дней работала в зоопарке, говорит, не могла бросить зверей. Именно она забила тревогу, когда выяснилось, все пошло не по плану.

- А ведь наши животные регулярно приносили потомство, а этим могут похвастаться далеко не все зоопарки, - с грустью вспоминает сейчас она.

Дикобразов тоже спасли. Фото: t.me/sochigeograf

Чтобы спасти голодающих хищников им скармливали погибших травоядных – настоящие законы джунглей. Несколько животных смогли сломать вольеры. На вольных хлебах оказались пары яков и верблюдов. Верблюда Кешу нашли практически сразу же, семью яков Чака и Харият фермеры обнаружили через несколько дней, поиски верблюдицы Зухры из-за погоды приостановлены. На сочи обрушился циклон, который принес снегопады, но специалисты считают, что Зухра могла выжить в таких условиях.

- Фермеры, нашедшие двух яков и верблюда Кешу, после установления подходящей погоды продолжат поиски Зухры. Надежда найти ее есть, - рассказал руководитель сочинского отделения РГО Александр Зобнин.

Для медведя регулярно передают фрукты. Фото: t.me/sochigeograf

Сейчас ситуацию с сафари-парком держит на контроле местная администрация. В учреждении сообщили, что жизни животным уже ничего не угрожает. Вопросы их дальнейшего размещения и судьба животных находятся на контроле природоохранной прокуратуры.

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