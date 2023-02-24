Пяти пассажирам рейса Сочи – Красноярск потребовалась помощь медиков после разгерметизации в салоне

Пассажирам после рейса потребовалась помощь. Фото: Мария ЛЕНЦ

Рейс Сочи-Красноярск уже подходил к концу, люди потягивались после почти шестичасового путешествия и начинали готовиться к выходу из самолета. Полет прошел стандартно, предполагалась, что и посадка тоже будет мягкой, однако, надеялись пассажиры зря.

Внезапно отказала система регулирования давления пассажирского салона. Произошло это, когда самолет находился на высоте порядка 11 тыс. метров. Экипаж принудительно выпустил кислородные маски и запросил экстренное снижение.

В самолете раздались детские крики, взрослые пытались успокоить детей и надеть на них кислородные маски. На видеокадрах из салона лайнера видно, что после объявления о разгерметизации на борту нет паники и пассажиры стараются четко следовать указаниями экипажа.

- Предварительно установлено, что 24 февраля 2023 года воздушное судно авиакомпании «Россия», вылетевшее из Сочи в Красноярск совершило аварийную посадку в красноярском аэропорту по причине разгерметизации пассажирского салона воздушного судна, - сообщили в пресс-службе восточного межрегионального СУ на транспорте СК России.

На борту Боинг-737-800 находились восемь членов экипажа и 167 пассажиров, из них 21 – несовершеннолетние. Сразу же после посадки несколько человек обратились за помощью к врачам неотложки.

- Как минимум пяти пассажирам потребовалась помощь врачей, которые уже дежурили на территории аэропорта, — рассказали в экстренных службах.

Уточняется, что посадка воздушного судна прошла благополучно. Следователи устанавливают все обстоятельство произошедшего.

Телеграм-канал Aviaincident сообщает, это этому самолету уже 16 лет и по данным сервиса flightradar24, с 18 февраля воздушное судно преследуют различные проблемы. Например, 27 января борт планировать вылететь из Красноярска в Благовещенск, но его со старта вернули на стоянку из-за неисправности.