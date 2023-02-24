Машинки особого назначения. Полиция Анапы получила мини-электрокары для патрулирования набережной

Машины способны развить приличную скорость. Фото: скриншот видео.

В полиции Анапы новое высокотехнологичное пополнение. Автопарк отдельного батальона патрульно-постовой службы пополнился двумя электрокарами. На миниатюрные машинки, способные вместить только двух человек – водителя и пассажира, возложена особая миссия.

Фото: скриншот видео

- Они предназначены для патрулирования протяженных набережных курорта. Новые технологичные и экологичные транспортные средства помогут очень быстро прибывать на места происшествий и в целом повысят эффективность несения службы по охране общественного порядка, - рассказали в пресс-службе ОМВД России по Анапе.

Это не первое новаторское и высокотехнологичное решения, которое стоит на обеспечения безопасности жителей и гостей Анапы. За безопасностью на городских дорогах следит аппаратно-программный комплекс «Купол». Он помогает полицейским оперативно раскрывать преступления и правонарушения, в том числе на дорогах.

"Умные" камеры помогают ловить нарушителей. Фото: пресс-службы ОМВД России по Анапе

- Если интеллектуальная система видеонаблюдения выявила водителя-нарушителя, она способна быстро установить его местонахождение и подтянуть по базе всю информацию на него, - гордятся полицейские.

Совместный проект мэрии и анапского отдела МВД работает в Анапе с июня прошлого года. За это время уникальная система безопасности помогла раскрыть 103 преступления, выявить 94 лица в оперативном розыске, в том числе 22 в федеральном розыске, а также выявить и пресечь более 700 административных правонарушений.