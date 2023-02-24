Во время пожара в гаражном кооперативе Сочи погибли ребенок и двое взрослых

Из-за тесной застройки был риск распространения огня. Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Гаражный кооператив «Октябрьский» только по бумагам так значится. На самом деле это жилой массив, стихийно возникший несколько десятилетий назад в Хостинском внутригородском округе Сочи. Тесно налепленные друг на друга коробки, может и служили когда-то для нужд местных автомобилистов, но затем владельцы превратили их в жилые дома. Сейчас это двух-трех- и даже четырехэтажные постройки.

Правда, согласно почтовым адресам эти дома по-прежнему называются гаражным боксами. В ночь на 24 февраля в гаражном боксе № 137 по улице Кленовая произошла трагедия. В огне погибли все, кто там жил.

При пожаре погибли три человека. Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

- Сообщение в возгорании в гаражно-строительном кооперативе диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона поступило в 23:53. Уже две минуты на место были отправлены подразделения пожарных, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Спустя 15 минут машины пожарных уже были на месте. К этому времени огонь захватил все четырёхэтажное строение. Спасатели доложили в штаб, пожар бушует на площади 180 м кв.м.

- Локализовать удалось спустя 40 минут. В тушении были задействованы 66 пожарных и 22 единицы техники, - уточнили спасатели.

Во время разборки и приливки конструкций пожарные нашли тела погибших людей. Это десятилетняя девочка, ее 33-летняя мама и тело еще одного мужчины 1969 года рождения. Причины пожара сейчас устанавливают следователи и сотрудники прокуратуры.

- В настоящее время следственным отделом по Хостинскому району Сочи решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «причинение смерти по неосторожности трем лицам», - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Ход и результаты проведения проверки поставлен прокуратурой района на контроль.