Госдеп США ввел санкции в отношении губернатора Краснодарского края

Вениамин Кондратьев Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Госдепартамент США опубликовал санкционный список, в который вошли десятки глав российских регионов и девять министров. В нем также указаны более тысячи представителей вооруженных сил РФ, политические деятели, организации и научно-исследовательские институты, сообщает ТАСС.

Так, под санкции США попал и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. А в списке руководителей республик и округов упомянут глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов также вошел в санкционный список Госдепа США Фото: t.me/muratkumpilov

Санкции также введены для глав еще 28 российских краев и областей, 16 округов и республик и для врио главы ЛНР Леонид Пасечник. Визовые ограничения утвердили и для 1 219 военнослужащих РФ.

Напомним, в ноябре 2022 года губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в санкционный список включила Великобритания. Санкции были введены в ответ на военную спецоперацию на Украине. Чиновники, которые попали под санкции, не могут въехать на территорию Великобритании, а также иметь счета или имущество в этой стране.

Тогда губернатор Кубани отреагировал на такое решение одним словом.

- Ожидаемо, - ранее написал Вениамин Кондратьев в соцсетях.