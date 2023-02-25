На смену холодам – резкое потепление. Синоптики рассказали о весенних температурах в ближайшие дни на Кубани

В Краснодарский край пришло потепление Фото: Андрей АБРАМОВ

Непогода испытывала на прочность Краснодарский край не одну неделю. В феврале жители Кубани увидели долгожданный снег, который в то же время принес множество последствий. А после настоящей зимы с минусовыми температурами по региону ударили обильные дожди. Вместе с тем шквалистый ветер сносил буквально все на своем пути.

Как отмечают синоптики, сейчас средняя температура воздуха с начала февраля в Краснодаре отстает от нормы почти на два градуса, а в Сочи - более чем на два. Но уже с 25 февраля столбики термометров поднимутся до весенних отметок.

- Синоптическая ситуация в атмосфере над регионом кардинально поменяется, - отмечают специалисты центра «Фобос». - Активный циклон, выходящий на территорию Белоруссии, развернет воздушные потоки над регионом на южные румбы, вызывая местами небольшие дожди и давая старт мощной волне тепла.

Так, сегодня, 25 февраля, днем столбики термометров покажут +10-15 градусов. Накануне же температура воздуха оставалась на уровне +3-8 градусов.

Но это не станет пределом. 26 февраля в регионе также обещают высокие отметки на столбиках термометров. В частности, на Черноморском побережье температура воздуха поднимется выше 15 градусов тепла.

- На Черноморском побережье ожидается переменная облачность. Ветер южной четверти, 26 февраля до 8-13 м/с, местами порывы до 15-20 м/с, - сообщили в краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

А кульминации потепление достигнет уже в предстоящий понедельник. В начале недели в регионе потеплеет до +15-20 градусов. Отмечается, что существенных осадков в крае не будет. А подпортить благоприятную погоду может лишь порывистый ветер.

Но синоптики спешат и немного огорчить. Потепление не задержится в регионе надолго. В соседнем Крыму, например, понижение температур обещают уже во вторник 28 февраля. На полуострове пойдут дожди, а столбики термометров не поднимутся выше +11 градусов.

- На территории Краснодарского края похолодание начнется на день позже - 1 марта на Кубани +5...+10 градусов и пройдут кратковременные дожди, - отметили специалисты.