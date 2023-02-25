«Отвлекали свору на себя». Стая бродячих собак напала на ребенка в Краснодаре

Родители 14-летнего подростка написали заявление в полицию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Юбилейном микрорайоне Краснодара свора собак чуть не загрызла 14-летнего подростка. ЧП произошло 23 февраля около 17:35 часов между грузинским рестораном «Хачапури» и торговым центром Vegas.

Стая бродячих собак окружила подростка. Одно животное покусало школьника. Неизвестно, чем бы все закончилось, если неравнодушные водители. Очевидцы начали припарковать машины и громко сигналить. Свора переключила свое внимание и набросилась лаять на автомобили.

- Спасибо большое людям, которые увидели и припарковались специально, сигналить начали, тем самым отвлекли свору собак на себя! - благодарили родители пострадавшего неравнодушных водителей.

14-летнего подростка доставили в больницу. Школьник получил ссадины от укусов. Родители пострадавшего опубликовали в соцсети справку из краевой клинической больницы скорой медицинской помощи. Медики поставили диагноз «укушенная ссадина левого бедра» и начали курс вакцинации от бешенства.

Школьник получил ссадины от укусов. Фото: t.me/selhoz_umr_krasnodar

Родители 14-летнего подростка написали заявление в полицию.

- На основании поступившего в полицию заявления в настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято законное процессуальное решение, - сообщил «Комсомольской правде»-Кубань» официальный представитель УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

БЫЛ ЕЩЕ СЛУЧАЙ

Собаки уже не в первый раз нападают на детей в Краснодарском крае. Один из случаев закончился летальным исходом.

Трагедия произошла 27 апреля 2022 года. Тогда в Сочи проходил шахматный турнир. Девочка приехала вместе с мамой в санаторий. В свободное время девочка вышла погулять и где-то через забор увидела щенят, перелезла покормить, после чего на нее набросилась овчарка и растерзала ребенка.

Шахматистка получила травмы, несовместимые с жизнью. Владельца собак отдали под суд. А вторым обвиняемым в деле о гибели растерзанной собаками 12-летней шахматистки стал директор санатория в Сочи.

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