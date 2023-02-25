«Сильно болтало»: самолет, летевший из Антальи в Сочи, приземлился со второго раза

Пострадавших нет. Фото: 5ko_nastya

Туристы из России часто летают в Турцию. Но на юге страны работу в штатном режиме продолжает международный аэропорт Сочи. Аэроузел выполняет функцию временного хаба. Во время очередного полета по рейсу Анталья-Сочи произошла внештатная ситуация.

Пассажирка, летевшая из Турции, сняла, как самолет уходит на второй круг. Пилотам не удалось посадить судно с первого раза.

- Мы уже садимся. А нет, на второй круг пошли! - комментирует происходящее взволнованная женщина.

Спустя некоторое время пилоты вновь пошли на посадку. К счастью, самолет удалось посадить.

- Во время второго захода такая тишина была в салоне. Сильно болтало. Каждый говорил: «Давайте, ребятки, давайте. Аккуратненько» (речь идет о пилотах - от Авт.). К счастью, удалось посадить мягко. Переживал каждый. После посадки пассажиры начали искренне аплодировать, - рассказывает одна из пассажирок рейса.

Пострадавших нет. Причина захода самолета Анталья-Сочи на второй круг неизвестна. Аэропорт Сочи отказался давать комментарии по данному инциденту.

А БЫЛ ЕЩЕ СЛУЧАЙ

Рейс Сочи-Красноярск уже подходил к концу, люди потягивались после почти шестичасового путешествия и начинали готовиться к выходу из самолета. Полет прошел стандартно, предполагалась, что и посадка тоже будет мягкой, однако, надеялись пассажиры зря.

Внезапно отказала система регулирования давления пассажирского салона. Произошло это, когда самолет находился на высоте порядка 11 тысяч метров. Экипаж принудительно выпустил кислородные маски и запросил экстренное снижение.

Пяти пассажирам рейса Сочи – Красноярск потребовалась помощь медиков после разгерметизации в салоне.