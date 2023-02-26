Пролетела на красный свет. В Краснодаре элитная иномарка протаранила две машины и врезалась в дерево

Иномарка повредила две машины. Фото: ЧП Краснодар

Вечером 25 февраля на перекрестке улиц Красной и Пашковской водитель на Инфинити устроил массовое ДТП. 32-летний мужчина ехал по главной улице города в сторону Длинной, но проигнорировал красный свет. Пролетев на пересечении магистралей, он столкнулся с ВАЗом. После удара элитную иномарку выкинула на Хендай, которая стояла на светофоре. Но на этом путь не Инфинити не закончился – конечной остановкой стало дерево.

В отечественной легковушке ехали двое мужчин. После удара ВАЗ сильно смяло, а находящиеся там люди получили травмы.

- В ДТП пострадали 37-летний водитель и его 44-летний пассажир, - сообщил «КП»-Кубань» официальный представитель УВМД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Сейчас сотрудники полиции проводят административное расследование по факту дорожной аварии в самом центре города.

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Днем в этот же день водитель BMW устроил массовое ДТП. Мужчина повредил ограждение и протаранил на иномарке четыре легковушки. 23-летний житель Москвы за рулем BMW, проезжая по улице Кожевенной в сторону улицы Тургенева, не справился с управлением. В этот момент легковушку занесло на бордюр и газон, из-за чего было повреждено более 14 метров ограждения.