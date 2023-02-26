Повалил на пол и задушил. В Краснодаре арестовали 20-летнего парня, убившего и ограбившего 95-летнюю женщину

20-летнему парню предъявлено обвинение Фото: кадр из видео

В Краснодаре арестовали 20-летнего парня, убившего и ограбившего 95-летнюю женщину. Ему предъявлено обвинение. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, все произошло утром 20 февраля в квартире по улице Славянской. Молодой человек пришел к 95-летней жительнице. Предположив, что у хозяйки имеются драгоценности, во время разговора с женщиной по поводу почтовой корреспонденции он прошел в ее квартиру. Но визит незнакомца и спокойная беседа развернулась убийством пенсионерки.

На допросе он рассказал, что повалил беспомощную женщину на пол и задушил ее. После этого парень обыскал квартиру, нашел лишь семь тысяч рублей и спешно скрылся с места преступления.

Убитую хозяйку вечером обнаружила ее семья. Родственники не смогли дозвониться до пожилой женщины и решили проведать ее. Войдя в квартиру, они увидели на полу бездыханное тело бабушки. Близкие тут же вызвали на место правоохранителей.

Самого обвиняемого в убийстве чуть позже задержали по месту жительства. Парень во всем сознался и показал на месте преступления, как расправился с пенсионеркой.

- По ходатайству следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на закрепление собранных доказательств, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

В Краснодаре 20-летнего парня подозревают в убийстве и ограблении 95-летней женщины

Он задушил пенсионерку и украл 7 тысяч рублей (читать далее)