«Глаза не закрываются и сохнут». После пластической операции жительница Краснодара теряет зрение

Анастасия после пластики. Фото: личный архив

Жительница Краснодара рискует остаться без зрения после пластики век. 25-летняя парикмахер Анастасия Твитина решилась на операцию в прошлом году. Девушка хотела немного подкорректировать уголки глаз для более выразительного взгляда, но вместо вау-эффекта получила слезы и разочарование. По ее мнению, хирург одной из краснодарский клиник убрал слишком много кожи век.

- Была сделана агрессивная, возрастная операция с удалением мягких тканей и жировых пакетов в области верхних век, так называемые внутренние грыжи, - рассказала «КП»-Кубань» Анастасия.

Девушка хотела лишь подкорректировать внешность. Фото: личный архив

Сейчас веки девушки до конца не смыкаются, глаза сохнут и ухудшилось зрение.

- В клинике передо мной даже не извинились. Более того, стали угрожать встречным иском за порчу репутации, если я буду судиться с ними. И даже назвали сумму - полмиллиона рублей. А еще стали обвинять меня в том, что я просто хочу выбить с них деньги, - говорит девушка.

Сегодня стало известно, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации о ненадлежащем оказании медицинской услуги пациентке краснодарских пластических хирургов после коррекции век.

До и после операции. Фото: личный архив

- Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, - сообщили в ведомстве.

Также должен быть представлен доклад обо всех обстоятельствах ситуации.

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