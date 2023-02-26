Народные песни, блины и игрушки ручной работы. В Краснодаре проводили зиму масленичными гуляниями на Пушкинской площади

Масленичные гуляния в Краснодаре Фото: Виталий ТИМКИВ

В Краснодаре, как и по всей стране, традиционно проводили зиму масленичными гуляниями. Жители и гости города собрались в воскресенье 26 февраля на Пушкинской площади.

Масленичные гуляния в Краснодаре Фото: Виталий ТИМКИВ

Масленичные гуляния в Краснодаре Фото: Виталий ТИМКИВ

Масленичные гуляния в Краснодаре Фото: Виталий ТИМКИВ

Для гостей организовали тематическую праздничную программу. Здесь – и народные песни в традиционных костюмах, и развлечения на любой вкус и возраст, и множество блинов с разнообразными начинками.

Масленичные гуляния в Краснодаре Фото: Виталий ТИМКИВ

Масленичные гуляния в Краснодаре Фото: Виталий ТИМКИВ

Масленичные гуляния в Краснодаре Фото: Виталий ТИМКИВ

В масленичные выходные на Пушкинской площади открылись торговые лавки с фермерскими продуктами. Гости ярмарки смогли купить мясо, колбасы, соления, оливки, грибы, ягоды и кедровые орехи из Сибири. На прилавках также предлагали и астраханскую вяленую и копченую рыбу, рыбу Камчатки, крафтовый сыр, кубанскую молочку, специи и острые соусы.

Масленичные гуляния в Краснодаре Фото: Виталий ТИМКИВ

Масленичные гуляния в Краснодаре Фото: Виталий ТИМКИВ

Масленичные гуляния в Краснодаре Фото: Виталий ТИМКИВ

Насладиться атмосферой праздника и попробовать блины гостям ярмарки предложили в ресторанном дворике. А кубанские рукодельницы представили на ярмарках свои работы. Здесь – и глиняные игрушки, и народные куклы, и свечи с плетеными корзинками.

Масленичные гуляния в Краснодаре Фото: Виталий ТИМКИВ

Масленичные гуляния в Краснодаре Фото: Виталий ТИМКИВ

Масленичные гуляния в Краснодаре Фото: Виталий ТИМКИВ

Масленичные гуляния в Краснодаре Фото: Виталий ТИМКИВ

Масленичные гуляния в Краснодаре Фото: Виталий ТИМКИВ