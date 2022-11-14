В Анапе на прогулке пропал 7-летний мальчик

Степан Калинин пропал во время прогулки.

В Анапе на прогулке пропал 7-летний Степан Калинин. Первоклашка ушел кататься на своем велосипеде и не вернулся 13 ноября.

Все службы подняты по тревоге.

- Внимание! Срочный выезд, Анапа. Сбор волонтеров на Анапском шоссе, 5. Пропал ребенок, - сообщает в своем Телеграм-канале поисковый отряд "Лиза Алерт". - Форма одежды волонтеров - город-лес. При себе иметь фонари, аккумуляторы, средства индивидуальной защиты. Координатор действий Карина. Контакт для связи: 89034528779.

Поиски мальчика ведутся с полудня и пока не принесли успеха.

Приметы Степана: рост 134 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза темно-карие.

Был одет: темно-синий жилет, желтая толстовка, темно-синие штаны, черные кроссовки. С собой у мальчика был серый велосипед. Звонить - в полицию. Телефон: 02 или 102.