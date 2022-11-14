Не все кубанское, что зовется. Покупатели обнаружили подлог производителей на упаковках

Продукты юристы советуют выбирать тщательнее Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кубанские продукты - давно общероссийский и даже международный бренд. Считается, что выращенные на Кубани овощи и фрукты, отжатые соки и маринованные помидоры, сваренные сыры и разлитое по тетрапакам молоко самое вкусное в стране. На рынках и в магазинах по всей России покупателей зазывают "кубанскими" яблоками, помидорами, клубникой и прочей снедью, даже если их вырастили в Турции или в Китае.

От китайского покупатели воротят носы, а к турецкому относятся с опаской. Слишком долгий путь, считают россияне, преодолевают продукты, чтобы быть настоящими.

- Они же их химией какой-нибудь травят! - восклицают покупатели, если продавец честно называет страну происхождения товара.

Но честных мало. Если производители продуктов из магазинов подчиняются законам Российской Федерации и обязаны озвучивать страну происхождения, то рыночные торговцы этим не обременены. А вернее сказать, не считают нужным их исполнять. Так появляются надписи "домашние" на аппетитных горках с помидорами промышленных объемов.

- Покупатель имеет полное право потребовать документ на продукцию на рынке. В нем должно быть указано и происхождение тех же помидоров, и отмечены все санитарные контроли. Вопрос в том, кто из российских покупателей этими правами пользуется?! Есть стереотип: если продукты с рынка, значит, качественные. Но это может быть совсем не так, - объясняет управляющий партнер АБ "Правовой статус" Алексей Иванов.

Магазинные производители товаров тоже не отстают. Чтобы повысить покупательский спрос, они хитрят.

Тыквенные семечки из Китая.

- Не все то, что на этикетке кубанское, поистине кубанское, - делятся своими наблюдениями пользователи сети в Телеграм-канале "Туподар".

Покупатели изучили их на многих популярных продуктах и обомлели: крупы и даже тыквенные семечки, упакованные под брендом "Кубань Матушка" произведены вовсе не на Кубани.

- Семечки из Китая, а большинство круп - из Ставрополя, - пишут они.

"Кубанское" молоко, но из Беларуси

Тот же самый "подлог" на банке с баклажанной икрой под брендом "Кубаночка".

- А рядом написано: сделано в Армении! - продолжают покупатели составлять свой список несоответствий.

На бутылке "Кубанского молочника" - Беларусь.

Нет, это, конечно, не означает, что они плохого качества или невкусные. Армения славится своими консервами из овощей, а земли Ставрополья не уступают по продуктивности кубанским. Но покупатель все равно чувствует себя обманутым. Гораздо честнее было бы называть армянское армянским, а не кубанским.

- Доверие покупателя - это, конечно, важная составляющая успеха любого производителя. Оно порой завоевывается годами. А такие мелочи могут на это повлиять. Хотя ничего противозаконного в том, что под брендом со словом "Кубань или кубанское" выпускается вовсе не кубанский продукт, нет. Название на банке - это всего лишь название. Читать нужно то, что написано мелким шрифтом и часто - на обороте. Там есть и адрес производства, и состав, - говорит Алексей Иванов.

Икра заморская - баклажанная

Кстати, несколько лет назад в Краснодарском крае торговые сети начали маркировать полки с местной продукцией. Неплохо было бы распространить такой опыт по всей стране. Это сделано именно для того, чтобы помочь региональным производителям и их покупателям находить истинно «Кубанские продукты». Такая пометка в цветах кубанского флага есть во всех уважающих себя торговых сетях. Они поддержали идею охотно. Но и выдвинули условия, что в таком случае продукты должны отвечать всем стандартам качества. Чтобы, как говорится, потом не было мучительно стыдно перед покупателями.